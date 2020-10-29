"Слабых видеть не хотелось бы": Смольный ищет "сильного" главу для комитета по образованию

Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что Смольный находится в активном поиске сильной кандидатуры на пост руководителя комитета по образованию. Переживаниями чиновница поделилась в разговоре с "Фонтанкой".

Напомним, экс-глава комитета Жанна Воробьева в конце июля получила должность спецпредставителя губернатора, а временной главой ведомства была назначена Ирина Асланян.

"Такое количество задач и стрессов сейчас, что сильные люди, которых мне бы хотелось видеть на этом посту [председателя комитета], прямо в паузу впадают, когда я веду с ними эти разговоры. Слабых, конечно, видеть не хотелось бы. Мы находимся в активном поиске", - уведомила Потехина.

Несмотря на отсутствие сильного, по мнению вице-губернатора, лидера, в комитете собралась сильная и ответственная команда.

"Не думаю, что кто-то из педагогов и родителей почувствовал, что на нашем корабле есть какие-то проблемы", - резюмировала Потехина.

Добавим также, ранее Асланян в разговоре с ЗАКС.Ру рассказала, что в должности она находится временно и назвала это назначение неожиданным.

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