РФ просит Верховный суд Нидерландов приостановить выплату 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

Россия обратилась к Верховному суду Нидерландов с просьбой "заморозить" исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, уведомил РИА "Новости" заместитель главы Минюста Михаил Гальперин.

Напомним, ещё в феврале апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить экс-акционерам компании 57 млрд рублей. Эту сумму в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. Владельцы ценных бумаг заявляли, что российские власти намеренно обанкротили компанию и её бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.

В то же время, по мнению РФ, апелляционный суд Гааги "проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами".

"Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц, в ходе управления бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия", - утверждал ранее Минюст.

В начале судебных разбирательств экс-акционеры ЮКОСа обращались с исками к властям России, требуя возместить их убытки за незаконную, по их мнению, экспроприацию компании. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) также обязал РФ выплатить им 1,86 млрд евро, однако в 2017 году Конституционный суд постановил, что государство может не выплачивать компенсацию, установленную Страсбургским судом.