На Петровской набережной откроют мемориальную доску в честь академика Гранова

Сегодня, 29 октября, на Петровской набережной состоится церемония открытия мемориальной доски академику Анатолию Гранову, оповестили в Смольном.

В торжестве должны принять участие петербургский градоначальник Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, ректор Медицинского университета Сергей Багненко, глава центра имени Алмазова Евгений Шляхто и другие.

Имя Гранова носит научный центр радиологии и хирургических технологий. Медучреждение является первым в мире специализированным центром рентгенорадиологического профиля.

Анатолий Гранов – лауреат премии правительства РФ в области науки и техники за создание и внедрение отечественного комплекса аппаратуры и технологий производства радиофармпрепаратов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.