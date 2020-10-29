18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:59

В Петербурге завершены испытания тепловых сетей

фото ЗакС политика В Петербурге завершены испытания тепловых сетей

ГУП "ТЭК СПб" отчитался о завершении испытаний на прочность тепловых сетей Петербурга: соответствующее поручение несколько недель назад дал городской глава Александр Беглов.

Всего в октябре проверили около 900 км труб в 12 районах Северной столицы. Сети испытывали на максимальную температурную нагрузку.

Специалистам удалось предотвратить 15 технологических нарушений, а также заменить 40 метров ненадежных трубопроводов.

"Обычно теплосети проверяют на устойчивость к нагрузкам в конце предыдущего отопительного сезона. В этом году из-за пандемии мы перенесли температурные испытания с весны на осень. Это было сделано, чтобы не отключать в домах отопление и горячую воду, сохранить здоровье петербуржцев, многие из которых находились на самоизоляции. Теплая осень и раннее начало периодического протапливания позволили энергетикам провести испытания до начала холодов и без длительных отключений", - рассказал Беглов.

Всего ГУП "ТЭК СПб" провел 21 испытание. В тестировании сетей участвовали 992 многоквартирных дома.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:50 Минюст внёс АУЕ в список экстремистских организаций

18:25 Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

17:57 Защитника потерпевшей стороны по делу о ДТП с Ефремовым лишили адвокатского статуса

15:19 В комитете по вопросам законности не хотят разрешать митинги у школ из-за ЛГБТ

14:33 Вишневский попросил Роспотребнадзор изучить деятельность двух сомнительных баров на Рубинштейна

13:55 Евгений Ройзман выпускает книгу "Личный приём. Живые истории"

10:36 На Петровской набережной откроют мемориальную доску в честь академика Гранова

9:46 РФ просит Верховный суд Нидерландов приостановить выплату 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

9:22 "Слабых видеть не хотелось бы": Смольный ищет "сильного" главу для комитета по образованию

28 октября, 20:26 На экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре снова завели дело о работе с нежелательной организацией


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:26 Миронов считает. что на борьбу с коронавирусом пора бросать военных

18:58 Под Екатеринбургом нашли захоронения тысяч репрессированных

18:50 Минюст внёс АУЕ в список экстремистских организаций

18:25 Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

18:23 Пригожин требует взыскать с Навального и Милова очередные 12 млн рублей за моральный ущерб

17:57 Защитника потерпевшей стороны по делу о ДТП с Ефремовым лишили адвокатского статуса

17:55 Лукашенко предложил сформировать и вооружить народные дружины - "летучие отряды"

17:36 Жителя Архангельской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

17:25 "Это самое опасное на сегодня заболевание": Глава ЕАО подхватил COVID-19

16:59 Сэкономленные на избирательной кампании Дрозденко деньги пошли на закупку масок

16:59 Мэр Уфы скончался после длительной борьбы с коронавирусом

16:31 Глава Карелии ввёл новые "антивирусные" меры: жителям региона рекомендуется сидеть дома

16:29 Имущество Псково-Изборского музея-заповедника перейдет в федеральную собственность

16:12 Путин: Мы относимся к нетрадиционным бракам с определенной осторожностью

15:49 ФАС заинтересовалась ростом цен на сахар

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru