В Петербурге завершены испытания тепловых сетей

ГУП "ТЭК СПб" отчитался о завершении испытаний на прочность тепловых сетей Петербурга: соответствующее поручение несколько недель назад дал городской глава Александр Беглов.

Всего в октябре проверили около 900 км труб в 12 районах Северной столицы. Сети испытывали на максимальную температурную нагрузку.

Специалистам удалось предотвратить 15 технологических нарушений, а также заменить 40 метров ненадежных трубопроводов.

"Обычно теплосети проверяют на устойчивость к нагрузкам в конце предыдущего отопительного сезона. В этом году из-за пандемии мы перенесли температурные испытания с весны на осень. Это было сделано, чтобы не отключать в домах отопление и горячую воду, сохранить здоровье петербуржцев, многие из которых находились на самоизоляции. Теплая осень и раннее начало периодического протапливания позволили энергетикам провести испытания до начала холодов и без длительных отключений", - рассказал Беглов.

Всего ГУП "ТЭК СПб" провел 21 испытание. В тестировании сетей участвовали 992 многоквартирных дома.

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