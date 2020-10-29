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11:32

Скончался президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии Пономарёв

фото ЗакС политика Скончался президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии Пономарёв

В петрозаводском Госпитале для ветеранов войн умер президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии, экс-сенатор от республики Юрий Пономарёв, уведомил региональный глава Артур Парфёнчиков.

В обозначенном медучреждении лечатся больные коронавирусом граждане, однако точная причина смерти 74-летнего чиновника на данный момент устанавливается.

"Вся жизнь Юрия Ивановича связана с Карелией. Здесь он родился, сюда же вернулся работать после учебы в московском институте. Был генеральным директором целлюлозного завода "Питкяранта". Представлял Карелию в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Дважды избирался депутатом Законодательного собрания, был заместителем премьер-министра правительства Карелии", - вспомнил заслуги Пономарёва Парфёнчиков.

Добавим, в Карелии, как и в других регионах, продолжается суточный рост заболеваемости COVID-19: всего известно о 6358 случаях заражения, вылечились при этом 4274 человека, погибли 47.

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