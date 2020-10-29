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13:23

На поддержку "ипотечников" из федерального бюджета пойдет еще 5,5 млрд рублей

фото ЗакС политика На поддержку "ипотечников" из федерального бюджета пойдет еще 5,5 млрд рублей

Правительство выделит дополнительные 5,5 млрд рублей на материальную помощь семьям, купившим в жилье в ипотечный кредит. Мера поддержки коснется только многодетных семей, в которых третий ребенок родился не раньше 2019 года, передает "Интерфакс". Каждой такой семье погасят задолженность в размере 450 тысяч рублей.

"В течение года мы уже выделили на эти цели 35 млрд рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей", - оценил ситуацию премьер-министр Михаил Мишустин.

По его оценке, погашение ипотечных долгов остается одной из самых популярных мер государственной поддержки у семей с детьми.

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