18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:33

Вишневский попросил Роспотребнадзор изучить деятельность двух сомнительных баров на Рубинштейна

фото ЗакС политика Вишневский попросил Роспотребнадзор изучить деятельность двух сомнительных баров на Рубинштейна

Петербургский парламентарий Борис Вишневский и инициативная группа жителей улицы Рубинштейна, проведя ночной рейд по нескольким питейным заведениям, пришли к удручающим выводам относительно законности их функционирования, в связи с чем просят УМВД Петербурга по Центральному району и Роспотребнадзор изучить их деятельность.

По мнению активистов, особого внимания обозначенных ведомств требуют бар "Трудовые будни" (Рубинштейна, 14) и бар "Нуар" (Рубинштейна, 11).

В первом случае у заведения отсутствует лицензия на право розничной торговли алкоголем, а его сотрудники - вопреки установленным в городе предписаниям - работали без средств индивидуальной защиты. Более того, громкая музыка, практически еженощно доносящаяся из бара, весьма мешает жителям дома. На просьбу предъявить лицензию на право торговли, Вишневскому ответили отказом. Прибывшая на подмогу активистам полиция также ничего сделать - несмотря на имеющиеся полномочия - не смогла.

Бар "Нуар", уверен "яблочник", тоже следует проверить на наличие лицензии на право торговли алкоголем.

Кроме того, заключил парламентарий, необходимо изучить компетентность сотрудников полиции, которые не предприняли попыток изучить документацию обозначенных заведений.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:50 Минюст внёс АУЕ в список экстремистских организаций

18:25 Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

17:57 Защитника потерпевшей стороны по делу о ДТП с Ефремовым лишили адвокатского статуса

15:19 В комитете по вопросам законности не хотят разрешать митинги у школ из-за ЛГБТ

13:55 Евгений Ройзман выпускает книгу "Личный приём. Живые истории"

10:59 В Петербурге завершены испытания тепловых сетей

10:36 На Петровской набережной откроют мемориальную доску в честь академика Гранова

9:46 РФ просит Верховный суд Нидерландов приостановить выплату 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

9:22 "Слабых видеть не хотелось бы": Смольный ищет "сильного" главу для комитета по образованию

28 октября, 20:26 На экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре снова завели дело о работе с нежелательной организацией


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:26 Миронов считает, что на борьбу с коронавирусом пора бросать военных

18:58 Под Екатеринбургом нашли захоронения тысяч репрессированных

18:50 Минюст внёс АУЕ в список экстремистских организаций

18:25 Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

18:23 Пригожин требует взыскать с Навального и Милова очередные 12 млн рублей за моральный ущерб

17:57 Защитника потерпевшей стороны по делу о ДТП с Ефремовым лишили адвокатского статуса

17:55 Лукашенко предложил сформировать и вооружить народные дружины - "летучие отряды"

17:36 Жителя Архангельской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

17:25 "Это самое опасное на сегодня заболевание": Глава ЕАО подхватил COVID-19

16:59 Сэкономленные на избирательной кампании Дрозденко деньги пошли на закупку масок

16:59 Мэр Уфы скончался после длительной борьбы с коронавирусом

16:31 Глава Карелии ввёл новые "антивирусные" меры: жителям региона рекомендуется сидеть дома

16:29 Имущество Псково-Изборского музея-заповедника перейдет в федеральную собственность

16:12 Путин: Мы относимся к нетрадиционным бракам с определенной осторожностью

15:49 ФАС заинтересовалась ростом цен на сахар

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru