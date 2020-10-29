Вишневский попросил Роспотребнадзор изучить деятельность двух сомнительных баров на Рубинштейна

Петербургский парламентарий Борис Вишневский и инициативная группа жителей улицы Рубинштейна, проведя ночной рейд по нескольким питейным заведениям, пришли к удручающим выводам относительно законности их функционирования, в связи с чем просят УМВД Петербурга по Центральному району и Роспотребнадзор изучить их деятельность.

По мнению активистов, особого внимания обозначенных ведомств требуют бар "Трудовые будни" (Рубинштейна, 14) и бар "Нуар" (Рубинштейна, 11).

В первом случае у заведения отсутствует лицензия на право розничной торговли алкоголем, а его сотрудники - вопреки установленным в городе предписаниям - работали без средств индивидуальной защиты. Более того, громкая музыка, практически еженощно доносящаяся из бара, весьма мешает жителям дома. На просьбу предъявить лицензию на право торговли, Вишневскому ответили отказом. Прибывшая на подмогу активистам полиция также ничего сделать - несмотря на имеющиеся полномочия - не смогла.

Бар "Нуар", уверен "яблочник", тоже следует проверить на наличие лицензии на право торговли алкоголем.

Кроме того, заключил парламентарий, необходимо изучить компетентность сотрудников полиции, которые не предприняли попыток изучить документацию обозначенных заведений.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.