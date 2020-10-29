ЖКС скрывает имена петербуржцев, которым помешали таблички "Последнего адреса"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский рассказал новые факты, касающиеся резонансного снятия табличек с именами репрессированных с дома 23 по улице Рубинштейна. Представители управляющей компании "ЖКС Северо-Запад", в частности, утверждают, что таблички сняли исключительно по инициативе недовольных жителей, но отказались называть их имена под предлогом неразглашения персональных данных. Такая позиция встретила протест со стороны Вишневского.

"Если доносишь - и тем более, по такому вопросу, - так будь готов к тому, что твое имя будет известно. И это не та ситуация, где надо скрывать имя заявителя (как в случае с жалобами на криминал, где это может быть небезопасно)", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутату также сообщили, что судьба табличек должна будет решиться в течение ближайших месяцев на собрании собственников. В таком случае, обращает он внимание, это несколько расходится с предыдущей информацией от ЖКС: в прошлый раз депутату пообещали, что для возвращения табличек фонда "Последний адрес" достаточно дождаться завершения капитального ремонта дома.

фото: Ксения Лаврова / Facebook

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