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15:19

В комитете по вопросам законности не хотят разрешать митинги у школ из-за ЛГБТ

фото ЗакС политика В комитете по вопросам законности не хотят разрешать митинги у школ из-за ЛГБТ

Заместитель председателя комитета по вопросам законности Виктор Кабацкий высказался против того, чтобы закон Петербурга о митингах позволял проводить публичные акции рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. 

Чиновник высказался 29 октября на заседании парламентского комитета по законодательству. Он заявил, что опасается акций ЛГБТ-сообщества рядом со школами. 

- Чему это может научить наших детей? - задал риторический вопрос Кабацкий. 

По его словам, если и разрешать публичные мероприятий у учреждений образования, то только во внеучебное время. Проводить митинги и демонстрации у медучреждений, по его мнению, тоже нельзя, поскольку акции могут помешать проезду автомобилей скорой помощи. 

Согласно решению Конституционного суда от 4 июня 2020 года, были признаны недопустимыми региональные запреты на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций рядом с образовательными и медицинскими организациями, а также религиозными и военными объектами. 

Комитет по законодательству петербургского парламента решил собрать рабочую группу по совершенствованию городского закона о митингах в связи с решением КС. 29 октября депутаты решили, что в нее войдут единоросс Сергей Купченко и Вера Сергеева, лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова и Сергей Трохманенко из Партии Роста. 

Ранее свои поправки в закон о митингах, разрешающие проводить акции рядом с учреждениями медицины и образования внёс лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Он также предложил позволить проводить демонстрации по Невскому проспекту и митинги на Дворцовой и Исаакиевской площадях. 

При этом помимо комитета по вопросам законности против изменения городского закона выступил юридический комитет Смольного. Заместитель председателя Юркома Денис Хасаншин отметил, что действующая редакция городского закона в целом не противоречит постановлению Конституционного суда.

Сергей Еремеев


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