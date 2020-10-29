В комитете по вопросам законности не хотят разрешать митинги у школ из-за ЛГБТ

Заместитель председателя комитета по вопросам законности Виктор Кабацкий высказался против того, чтобы закон Петербурга о митингах позволял проводить публичные акции рядом с образовательными и медицинскими учреждениями.

Чиновник высказался 29 октября на заседании парламентского комитета по законодательству. Он заявил, что опасается акций ЛГБТ-сообщества рядом со школами.

- Чему это может научить наших детей? - задал риторический вопрос Кабацкий.

По его словам, если и разрешать публичные мероприятий у учреждений образования, то только во внеучебное время. Проводить митинги и демонстрации у медучреждений, по его мнению, тоже нельзя, поскольку акции могут помешать проезду автомобилей скорой помощи.

Согласно решению Конституционного суда от 4 июня 2020 года, были признаны недопустимыми региональные запреты на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций рядом с образовательными и медицинскими организациями, а также религиозными и военными объектами.

Комитет по законодательству петербургского парламента решил собрать рабочую группу по совершенствованию городского закона о митингах в связи с решением КС. 29 октября депутаты решили, что в нее войдут единоросс Сергей Купченко и Вера Сергеева, лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова и Сергей Трохманенко из Партии Роста.

Ранее свои поправки в закон о митингах, разрешающие проводить акции рядом с учреждениями медицины и образования внёс лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Он также предложил позволить проводить демонстрации по Невскому проспекту и митинги на Дворцовой и Исаакиевской площадях.

При этом помимо комитета по вопросам законности против изменения городского закона выступил юридический комитет Смольного. Заместитель председателя Юркома Денис Хасаншин отметил, что действующая редакция городского закона в целом не противоречит постановлению Конституционного суда.

Сергей Еремеев

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