ФАС заинтересовалась ростом цен на сахар

Значительный рост цен на сахар во второй половине года привлек внимание сотрудников Федеральной антимонопольной службы, пишет "Интерфакс". Отмечается, что это самый быстро дорожающий на сегодняшний день продовольственный товар в России. Так, за предыдущую неделю розничная цена товара выросла на 3,8%, а за позапрошлую - на 4%.

По оценке антимонопольного ведомства, приходится говорить о среднем увеличении цен на продукт в 1,9 раза по сравнении с прошлогодними значениями: одну тонну сахара производители продают сегодня почти за 40 тысяч рублей. С другой стороны, Минсельхоз, анализируя различную статистику, напоминает, что в прошлом году наблюдалось рекордное падение цен на сахарную свеклу.

Комментируя начавшиеся проверки Союзроссахара и других поставщиков, начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев назвал положение дел на этом рынке "неоднозначным".