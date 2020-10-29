18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:12

Путин: Мы относимся к нетрадиционным бракам с определенной осторожностью

фото ЗакС политика Путин: Мы относимся к нетрадиционным бракам с определенной осторожностью

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками форума "Россия зовет!" попытался сформулировать позицию государства по отношению к нетрадиционным любовным союзам и семейным отношениям.

"Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", - цитирует его пассаж РБК.

Отметим, что одна из поправок в Конституцию, активно рекламировавшаяся нынешним летом, на агитационных плакатах формулировалась как "Сохраним семейные ценности". В видеопродукции, которую демонстрировали по телевидению, российского телезрителя пугали однополыми парами, берущими детей на воспитание.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:26 Миронов считает, что на борьбу с коронавирусом пора бросать военных

18:58 Под Екатеринбургом нашли захоронения тысяч репрессированных

18:50 Минюст внёс АУЕ в список экстремистских организаций

18:25 Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

18:23 Пригожин требует взыскать с Навального и Милова очередные 12 млн рублей за моральный ущерб

17:57 Защитника потерпевшей стороны по делу о ДТП с Ефремовым лишили адвокатского статуса

17:55 Лукашенко предложил сформировать и вооружить народные дружины - "летучие отряды"

17:36 Жителя Архангельской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

17:25 "Это самое опасное на сегодня заболевание": Глава ЕАО подхватил COVID-19

16:59 Сэкономленные на избирательной кампании Дрозденко деньги пошли на закупку масок

16:59 Мэр Уфы скончался после длительной борьбы с коронавирусом

16:31 Глава Карелии ввёл новые "антивирусные" меры: жителям региона рекомендуется сидеть дома

16:29 Имущество Псково-Изборского музея-заповедника перейдет в федеральную собственность

16:12 Путин: Мы относимся к нетрадиционным бракам с определенной осторожностью

15:49 ФАС заинтересовалась ростом цен на сахар

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru