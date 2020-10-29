Путин: Мы относимся к нетрадиционным бракам с определенной осторожностью

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками форума "Россия зовет!" попытался сформулировать позицию государства по отношению к нетрадиционным любовным союзам и семейным отношениям.

"Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", - цитирует его пассаж РБК.

Отметим, что одна из поправок в Конституцию, активно рекламировавшаяся нынешним летом, на агитационных плакатах формулировалась как "Сохраним семейные ценности". В видеопродукции, которую демонстрировали по телевидению, российского телезрителя пугали однополыми парами, берущими детей на воспитание.