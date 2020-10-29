"Это самое опасное на сегодня заболевание": Глава ЕАО подхватил COVID-19

Руководитель Еврейской Автономной области Ростислав Гольдштейн вслед за другими главами регионов заразился коронавирусом, о чем поспешил оповестить подписчиков в своём Instagram.

"Если кто-нибудь ещё думает, что коронавирус - шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьезные осложнения", - уверен Гольдштейн.

В течение ближайших двух недель управленец будет вести трудовую деятельность из дома. Он призвал сограждан вести себя осторожнее и соблюдать все "антивирусные" предписания властей.

По информации РИА "Новости", Гольдштейн стал уже 18-м заболевшим COVID-19 главой региона в РФ.