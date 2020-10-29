Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

Красноярский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал принадлежащее бывшему депутату регионального Заксобрания, бизнесмену Анатолию Быкову имущество на общую сумму 81 млн рублей, уведомляет региональное управление СК.

Санкция наложена в рамках дела об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 298 УК РФ). Среди арестованных объектов - недвижимое имущество и земельные участки.

Напомним, всего в отношении Быкова возбуждено пять уголовных дел.

Первое делопроизводство, начатое в мае, касается организации в 1994 году убийства двух жителей. Тогда же экс-депутат был арестован. В дальнейшем были возбуждены дела об организации преступного сообщества, уклонении от налогов и ещё одно дело о заказном убийстве. Последнее - о подстрекательстве к убийству по найму - появилось 28 октября.