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18:25

Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

фото ЗакС политика Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

Красноярский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал принадлежащее бывшему депутату регионального Заксобрания, бизнесмену Анатолию Быкову имущество на общую сумму 81 млн рублей, уведомляет региональное управление СК.

Санкция наложена в рамках дела об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 298 УК РФ). Среди арестованных объектов - недвижимое имущество и земельные участки. 

Напомним, всего в отношении Быкова возбуждено пять уголовных дел. 

Первое делопроизводство, начатое в мае, касается организации в 1994 году убийства двух жителей. Тогда же экс-депутат был арестован. В дальнейшем были возбуждены дела об организации преступного сообщества, уклонении от налогов и ещё одно дело о заказном убийстве. Последнее - о подстрекательстве к убийству по найму - появилось 28 октября. 

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