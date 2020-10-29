Турчака не устраивает понятие "губернатор-технократ"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак порассуждал о трендах современной российской политики, критически подойдя к такому понятию, как "молодой путинский технократ", которое все чаще встречается в общественно-политических дискуссиях. Как правило, отметил член Совфеда, применяют его к новой волне губернаторов, но, исходя из своего опыта главы Псковской области, Турчак утверждает, что технократ не может занимать подобных должностей по определению. Поэтому термин для него - надуманный и некорректный, введенный не совсем компетентными журналистами и политологами.

"Для меня это какое-то холодное аморфное образование, которое живет по некому алгоритму, есть ТЗ, и ты по этому ТЗ двигаешься. Для меня это понятие неживое, потому что я сам прожил без малого девять лет в этом качестве и губернатором модет быть тот человек, местный он или назначенный, который реально полюбит регион, потом сможет влюбить его в себя, а для этого никакиие алгоритмические, технократические вещи не работают. Работает только теплый контакт с людьми", - рассудил политик в интервью каналу RTVi.

Одна из политологических ошибок для него - распространение понятия "молодой технократ" на врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По мнению Турчака, об этом чиновнике создано ложное представление, тогда как он, в понимании единоросса, мастер живого контакта и не боится прямого диалога с гражданами.