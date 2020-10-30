Беглов: "Антивирусные" ограничения должны носить локальный характер

Если горожане будут четко следовать "антивирусным" предписаниям Смольного, тотального локдауна не случится, а введенные ограничения останутся точечными, заявил петербургский градоначальник Александр Беглов.

Все решения, принимаемые властями, исходят из рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором, а также условий меняющейся эпидемиологической обстановки.

"От эпидемии страдают все. Ограничения необходимы, но мы за то, чтобы они носили локальный характер. Люди должны зарабатывать", - пояснил Беглов в эфире телеканала "78".

Помимо прочего, губернатор рассказал о работе на самоизоляции. По его словам, труда на карантине у него заметно прибавилось.

Добавим также, днём Владимир Путин также сообщил, что жёсткой, общероссийской "антивирусной" изоляции вводиться в стране не будет.

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