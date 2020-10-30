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10:50

В РФ впервые выявлено свыше 18 тысяч заражений COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В РФ впервые выявлено свыше 18 тысяч заражений COVID-19 за сутки

Количество заражённых коронавирусом россиян возросло на 18 283 человека - это рекордный показатель с начала пандемии, оповестили в оперативном штабе. Минувшим днём, 29 октября, количество инфицированных составляло 17 717.

Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 обнаружен у 1 599 976 граждан РФ. По данному показателю страна занимает четвертое место в мире.

За последние 24 часа подтвердили 355 смертей от коронавируса. Накануне был зафиксирован рекорд по числу летальных исходов - 366. Всего с начала распространения болезни погибли 27 656 человек.

Излечились при этом ещё 14 519 человек, общее количество выздоровевших достигло отметки 1 200 560.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве — 5268, Петербурге — 801, Московской области — 524, Нижегородской области — 401, Архангельской области — 325, Ростовской области — 310. 

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