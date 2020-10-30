В Псковской области завершены раскопки на территории бывшего концлагеря

На территории Моглинского концлагеря, расположенного в Псковской области, завершились раскопки останков узников, а также мирных граждан, расстрелянных нацистами в годы ВОВ, уведомляет СК.

"В ходе расследования проведено 10 раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек, в том числе на 10-м раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы Следкома.

Согласно информации, полученной из архивов, в годы немецко-фашистской оккупации в концлагере в Моглино были убиты более 3 тысяч советских граждан. Массовые расстрелы проводились не только в спецучреждении, но и соседних деревнях - Глоты и Андрохово.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ (Геноцид).