Смольный: Такси лучше всего переживает пандемию

Среди петербургских перевозчиков "успешнее" остальных с установленными ввиду пандемии COVID-19 ограничениями справляются участники рынка такси, поделился председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков в разговоре с "Деловым Петербургом".

На сегодняшний день количество пассажиров, пользующихся услугами такси и каршеринга, достигло уровня прошлогодних показателей.

При этом, подчеркнул Поляков, Смольный продолжает борьбу с такси-"нелегалами", выступая за четкое урегулирование перевозок.

"Есть недобросовестные компании, которые выставляют маршруты между основными точками пассажиропотока [Кудрово - станция метро "Улица Дыбенко"] по ценам ниже общественного транспорта, но без соблюдения социальной нормы", - рассказал Поляков.

В комитете считают резонным учредить денежный сбор за выдачу разрешений на осуществление пассажироперевозок.

Ранее, напомним, в петербургских маршрутках стала дорожать стоимость проезда.