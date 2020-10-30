В Карелии завершился 20-летний ремонт трассы, ведущей к границе с Финляндией

На территории Карелии завершился 20-летний ремонт подъездной дороги, ведущей к международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) "Вяртсиля", расположенному на границе с Финляндией, оповестили в пресс-службе регионального правительства.

Возможность привести трассу в порядок появилось только после того, как она была передана в федеральную собственность.

По обновлённой 2-полосной дороге можно добраться до одного из самых популярных мест республики - горного парка "Рускеала".

Капитальный ремонт финального отрезка магистрали проходил в течение последних двух лет. За это время заменили 147 водопропускных труб, более 125 локальных очистных сооружений, обустроили 167 съездов и провели около 12 км линий освещения в населённые пункты. Для безопасности пешеходов обустроили свыше 11 км тротуаров с пешеходным ограждением, появились 14 пешеходных переходов.

Кроме того, на участке, ведущем к МАПП, организовали ещё одну полосу движения для разделения потока въезжающего транспорта.