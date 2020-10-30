Временный "ковидарий" в "Ленэкспо" возобновил деятельность после "бюрократического" простоя

В специально переоборудованном выставочном павильоне №7 в "Ленэкспо" возобновил свою деятельность временный госпиталь для COVID-больных, оповестила пресс-служба петербургского вице-губернатора Олега Эргашева.

В "ковидарий" будут направлять пациентов с легкой формой течения болезни, которые не могут изолироваться дома, поскольку вместе с ними живут пожилые родственники или малолетние дети.

Также в госпиталь будут привозить на долечивание горожан с COVID-19, которым необходимо постоянное медицинское наблюдение.

"В павильоне все готово для начала работы. Здесь развернуты 1000 коек. Условия размещения удовлетворяют необходимым требованиям. Пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением", - пояснил Эргашев.

При подготовке павильона к приёму больных были учтены все замечания, высказанные ранее, а именно - обновлены вентиляция, освещение, отопление, отремонтированы душевые.

Напомним, временный госпиталь в "Ленэкспо" не мог вернуться к работе после летнего простоя из-за непродлённой лицензии.

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