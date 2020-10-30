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14:54

Минкульт отменил конкурс на ремонт петербургской консерватории

фото ЗакС политика Минкульт отменил конкурс на ремонт петербургской консерватории

Министерство культуры отменило торги на проведение первоочередных противоаварийных ремонтно-реставрационных и консервационных работ, в которых остро нуждается петербургская консерватория имени Римского-Корсакова, отмечается на портале государственных закупок.

На самой странице тендера имеется пометка, что определение подрядчика отменено. Начальная сумма торгов была установлена в размере 997,7 млн рублей.

Напомним, реставрация консерватории уже не первый год сопровождается скандалом и последовавшими за ним судебными спорами. Сейчас Следственный комитет расследует дело о хищениях при реконструкции музыкального вуза. 23 сентября были задержаны главы ООО "Меандр". По версии следствия, в 2017 году они получили 191 млн рублей в качестве аванса, большая часть была обналичена, а запланированные работы не выполнены.

Фото: Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова / Facebook

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