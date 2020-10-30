Суд вернул один из исков Пригожина к Навальному и Милову

Столичный Черемушкинский суд вернул иск о защите чести и достоинства предпринимателя Евгения Пригожина, поданный к главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову на 10 млн рублей, информирует "МБХ медиа", ссылаясь на картотеку суда.

В пресс-службе судебной инстанции уточнили, что документ был возвращен заявителю из-за ошибок. При этом, там не смогли уточнить, о каком конкретно иске идет речь, и назвали лишь сумму требований - 10 млн рублей.

Заявление было зарегистрировано 27 октября, соответственно, речь может идти об одном из двух исков, которые были поданы 23 октября и 26 октября.

Первый связан с видеозаписью "Камчатка. Ирина Славина. Киргизия. Навальный", опубликованной 8 октября. Второй касается эфира "Навальный Live", который Милов вёл.

Адвокаты Пригожина в обоих исках требуют признать озвученные в видео сведения недостоверными, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Истец также хочет признать ответчиком не только Милова, но и Навального, который делал репосты записей у себя в Twitter.