Школьников в Ленобласти не будут переводить на удалёнку из-за COVID-19

Глава комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов заверил: на сегодняшний день нет нужды переводить местных школьников на дистанционное обучение, эпидемиологическая ситуация пока позволяет детям учиться очно.

"В школах положение стабильное, основания для дистанционного обучения нет. В обычном режиме будут работать и все детские сады - никаких ограничений по количеству детей в группах вводить не планируется", - цитирует Тарасова 78.ru.

В свою очередь региональный "начальник" Александр Дрозденко добавил, что положительный опыт Ленобласти по амбулаторному лечению COVID-пациентов был даже отмечен федеральным центром. На сегодняшний день на дому от коронавируса лечатся около 80% заболевших. По его словам, за всё время с начала пандемии свыше 8 тысяч человек боролись с инфекцией дома, и только 15 из них были отправлены в больничные стационары.

"Это один из самых лучших показателей в стране, где в среднем впоследствии поступают в больницы порядка 15% амбулаторных больных", - заявил Дрозденко, уточнив, что в Ленобласти имеется трёхмесячный запас необходимых медикаментозных препаратов.

Добавим, с начала распространения COVID-19 в регионе заболели более 11 тысяч местных жителей, излечились при этом 6536 человек, погибли 116.