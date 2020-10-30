Макаров выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Ведерникова от коронавируса

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и коллегам главного дирижера Михайловского театра Александра Ведерникова в связи с его смертью, сообщили в ЗакСе.

Ведерников умер 30 октября на 57-м году жизни от коронавируса. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, у дирижера было стопроцентное поражение легких.

Макаров назвал Ведерникова "выдающимся дирижером, блестящим музыкантом, настоящим подвижником", который посвятил жизнь "развитию классического музыкального искусства". Он заявил, что "своим ярким талантом и многолетним трудом" Ведерников "заслужил подлинное уважение коллег и признание публики".

"Судьба отмерила маэстро совсем немного времени на сотрудничество с Михайловским театром, но этот период навсегда останется в сердцах петербургских поклонников музыкальной культуры", - заявил Макаров.

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