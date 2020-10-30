РКН пригрозил СМИ блокировками за публикации, оскорбляющие чувства верующих

Роскомнадзор призвал российские СМИ воздержаться от публикации материалов, оскорбляющих чувства верующих, заявление опубликовано на сайте регулятора.

Распространение подобных материалов, заявили в РКН, будет расцениваться "оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений" и квалифицируется как "разжигание национальной и религиозной розни". Ведомство просит СМИ воздержаться от публикаций, "в том числе графических изображений", которые "будут расценены как нарушение норм российского законодательства".

"Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться", - заявили в РКН.

Сообщение РКН появилось после вспыхнувших протестов со стороны мусульман во Франции и других странах. Они начались с того, что в середине октября в пригороде Парижа россиянин чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который на уроке по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Возмущение мусульман вызвало то, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту свободы слова и заявил, что страна не откажется от карикатур. Протестуют мусульмане и в России: к посольству Франции в Москве вышли несколько десятков человек, которые выкрикивали мусульманские лозунги и топтали листовки с фотографией Макрона. Полиция задержала около 10 человек, передает РИА "Новости".