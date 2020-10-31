18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:47

В Петербурге разработали проект обновленного Рыбацкого моста

фото ЗакС политика В Петербурге разработали проект обновленного Рыбацкого моста

Проект капитального ремонта Рыбацкого моста через реку Славянку, пролегающего рядом с Невой, получил одобрительное заключение экспертизы, передает пресс-служба Смольного. Однако петербургский губернатор Александр Беглов считает, что с учетом стремительного развития района нужно действовать быстрее и при этом внимательнее слушать пожелания граждан.

"Мост здесь необходим, было много обращений от жителей микрорайона. Я дал поручение Комитету по развитию транспортной инфраструктуры взять этот вопрос на особый контроль, и все проектные и ремонтные работы в дальнейшем проводить с учетом транспортной ситуации в Невском и Колпинском районах", - рассказал он.

По плану, длина переправы, построенной в середине 1950-х годов и последние три года имеющей статус аварийной, останется прежней, зато возрастет грузоподъемность и значительно, до трех метров расширится пешеходная часть. На время строительных работ, которые должны будут отнять один год, пешеходы смогут воспользоваться дополнительным временным мостом через Славянку.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:11 В РПЦ хотят, чтобы на школьных уроках проходили священные тексты

16:20 Ради безопасности детей эсеры предлагают создать федеральную сеть летних лагерей

15:30 В Петербурге почтили память погибших в авиакатастрофе 2015 года над Синаем

14:35 Петербургский чиновник хочет наказать художников из-за росписи заброшенного здания

13:47 В Петербурге разработали проект обновленного Рыбацкого моста

12:59 Петербуржцы снова встали на защиту здания ВНИИБ, протестуя против его сноса

12:11 Znak.com: Взрыв в инфекционной больнице в Челябинске привел к жертвам

12:00 Для Милонова годовщина октябрьской революции - еще один "Хэллоуин"

11:10 В России стало больше на 18140 коронавирусных больных, в Петербурге - на 854

10:25 Кадыров требует от Жириновского публичных извинений

30 октября, 20:56 "Весна" провела в Петербурге акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

30 октября, 20:17 "Политический Хэллоуин" в Петербурге сменил три площадки за пару дней из-за угроз

30 октября, 19:47 РКН пригрозил СМИ блокировками за публикации, оскорбляющие чувства верующих

30 октября, 19:25 СК возбудил дело после смерти пяти пациентов с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону

30 октября, 19:08 Смольный планирует на год продлить возможность проводить публичные слушания онлайн

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru