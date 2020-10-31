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16:20

Ради безопасности детей эсеры предлагают создать федеральную сеть летних лагерей

фото ЗакС политика Ради безопасности детей эсеры предлагают создать федеральную сеть летних лагерей

Летний отдых для детей должен быть доступен каждой семье, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов, и он должен быть одинаково безопасен для всех. Помочь в этом направлении может, по его мнению, централизованная государственная сеть летних лагерей, не требующая родительских расходов.

"Большинство несчастных случаев с детьми происходит из-за того, что дети лишены организованного отдыха и предоставлены практически сами себе. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо обеспечить организованный отдых для детей за счет федерального бюджета", - озвучил он свою позицию через пресс-службу.

Акцент на безопасности политик сделал неспроста: по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, из-за несчастных случаев в этом году погибло 885 детей. При этом цифра могла быть и больше, поскольку, отметила Кузнецова, вследствие ограничительных эпидемиологических мер услугами организованного летнего отдыха воспользовались в шесть раз меньше детей, чем в предыдущие годы.

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