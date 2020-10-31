Петербургский чиновник хочет наказать художников из-за росписи заброшенного здания

Петербургская арт-группа "Явь" сообщила, что у нее появились неприятности, которые ей решил создать и.о. директора государственного Центра физической культуры, здоровья и спорта Красносельского района Игорь Шустров. Мужчину возмутили рисунки, оставленные художниками на здании, более десяти лет стояшем в заброшенном состоянии и без окон по адресу Петергофское шоссе, 72. Госслужащий вызвал полицию и написал на авторов произведения заявление.

Активистам стало известно со слов коллеги Шустрова, что тот преследует цель взыскать с арт-группы максимально возможный штраф, поскольку высоко оценивает нанесенный ущерб.

"Самое смешное, что они считают прежний вид здания "идеальным состоянием"", - комментируют конфликт сами художники, считающие свой рисунок "милым и забавным".

Фото: арт-группа "Явь" / ВКонтакте