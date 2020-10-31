В Петербурге почтили память погибших в авиакатастрофе 2015 года над Синаем

В пятую годовщину со дня крупнейшей авиакатастрофы в истории российской авиации, катастрофы над Синайским полуостровом, память 224 погибших почтила делегация из Смольного: в окружении подчиненных на Серафимовском кладбище прибыл губернатор Александр Беглов.

"Мы разделяем горе родных и близких. У трагедии нет срока давности. Террористы должны быть наказаны", - цитирует его лаконичную реплику сайт петербургского правительства.

Отмечается, что из средств городского бюджета продолжают оказывать поддержку семьям жертв трагедии.

В ходе аналогичного мероприятия, уже на Румболовской горе во Всеволожске цветы в память о погибших возложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Сегодня вы, родственники и все мы, как одна семья, сплочённая одним горем. Мы будем помнить о них всегда, и в этот день всегда будем собираться здесь", - пообещал чиновник.

Народный мемориал "Румболовская гора" был создан три года назад именно в честь катастрофы, потрясшей россиян в последний день октября 2015 года. Ответственность за взрыв самолета компании "Когалымавиа" взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

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