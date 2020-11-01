В России снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

В России за последние сутки выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Это – очередной рекорд.

Всего известно о 1 636 781 заболевшем за все время эпидемии, выздоровело 1 225 673 человек. Число летальных исходов возросло до 28 235, из них 245 внесены в статистику за минувший день.

В Петербурге заболели еще 896 человек (всего 62 272). Умершими от коронавируса признаны еще 29 горожан, всего, по официальным данным, от инфекции в Петербурге скончались 3 872 человек. В Ленобласти зафиксировано 137 новых случаев заражения (всего 11 588).

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 20 056 человек (+204), в Архангельской – до 20 945 (+365), в Коми – до 13 623 (+230). В Псковской области всего заболели 7 918 человек (+119), в Новгородской – 7 452 (+91), в Вологодской – 7 120 (+105). В Калининградской области в статистику внесены 6 946 заболевших (+105), в Карелии – 6 591 (+116), в НАО – 474 (+6).