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12:59

Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил госслужащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с 155-летием создания института судебных приставов в России, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что за годы работы ФССП "убедительно доказала свою востребованность, а её сотрудники внесли серьёзный вклад в укрепление правосудия, защиту конституционных прав и свобод граждан". По его словам, служба "требует высокой компетентности, безукоризненных личных качеств, преданности делу" и необходимости "в полной мере использовать опыт, накопленный ветеранами, уверенно осваивать передовые технологии, применять современные, продуманные подходы к решению существующих проблем".

"Убеждён, что вы и в дальнейшем будете успешно справляться с задачами по обеспечению безопасности работы судебной системы, совершенствованию механизмов принудительного исполнения, а также по защите законных интересов граждан, в первую очередь в социально значимых сферах", - сказал Путин, пожелав сотруникам ФССП "всего самого доброго".

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