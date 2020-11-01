Мурашко не видит причин для радикальных изменений в жизни россиян из-за коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала НТВ заявил, что эпидемия коронавируса не изменит радикально жизнь россиян, но нельзя гарантировать, что не будет других вызовов.

"Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, конечно, он оставит свой отпечаток. Никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет", - сказал Мурашко.

Мурашко считает, что эпидемия дала людям почувствовать, что они уязвимы. По его мнению, из-за эпидемии произошло изменение ценностей, люди стали больше ценить безопасность и научились мыть руки.

В июне Мурашко предполагал, что полностью отказаться от ограничений по коронавирусу можно будет к февралю 2021 года. Тем не менее, пока заболеваемость в России растет рекордными темпами. В сутки прибавляется по 17-18 тысяч новых пациентов.