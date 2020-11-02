Коронавирусом вновь заразились свыше 18 тысяч россиян: в Петербурге - 923

Коронавирусная инфекция официально подтвердилась у 18 257 граждан России, оповестили в оперативном штабе. Накануне, 1 ноября, новых случаев заражения было чуть больше - COVID-19 выявили у 18 665 человек. Таким образом, на сегодняшний день известно об 1 655 038 заболевших с начала пандемии.

За минувшие 24 часа инфекция унесли жизни ещё 238 граждан. За всё время от болезни погибли 28 473 человека.

Излечились ещё 10 360 заражённых, всего выздоровели 1 236 033 подхвативших вирус россиянина.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве — 4796, Петербурге — 923, Московской области — 556.