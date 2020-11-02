Мишустин распорядился выделить 5 млрд рублей на лекарства для COVID-больных, лечащихся дома

Руководитель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам будет выделено 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для COVID-больных, проходящих амбулаторное лечение.

Министерству здравоохранения дано поручение до 1 февраля 2021 года отчитаться о потраченных средствах.

Средства выделяются из резервного фонда правительства.

"Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - указывается в пояснительной записке к документу.

Ранее в ходе совещания с членами кабмина Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом. Он подчеркнул, что "часть людей, которые столкнулись с инфекцией или болеют в легкой форме, готовы были бы проходить лечение амбулаторно". Однако, отметил Путин, встает вопрос о доступности лекарств.