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11:46

Милов добивается через КС запрета на присуждение "суток" отцам детей до 14 лет

фото ЗакС политика Милов добивается через КС запрета на присуждение "суток" отцам детей до 14 лет

Оппозиционный политик Владимир Милов обратился в Конституционный суд с требованием исключить из российской юридической практики меру наказания в виде административного ареста для всех родителей, кто воспитывает детей до 14 лет. Он также добивается признания статьи КоАП, предусматривающей подобную санкцию, противоречащей Конституции, поскольку видит в ней явную дискриминационную составляющую, сообщает Telegram-канал "Апология протеста". Дело в том, что российское правосудие допускает помещение в спецприемник мужчин, воспитывающих детей, тогда как это невозможно в отношении женщин.

Такое испытание Милову лично досталось летом 2019 года, когда его задержали в студии YouTube-канала "Навальный LIVE" только за то, что он комментировал трансляцию с несанкционированного митинга, в котором не принимал участия. Тогда его наказали максимально строго - арестом на 30 суток, несмотря на то, что он воспитывал двухлетнего сына. По мнению Милова, его задержание противоречило целым трем положениям основного закона - о равенстве прав и свобод мужчин и женщин, равенстве и одинаковых правах родителей, а также о праве человека на уважение частной жизни.

Идентичную жалобу в ближайшее время намерен подать в КС журналист и политик Илья Азар, которого из-за протестных акций последних полутора лет полицейские и судьи тоже разлучали с маленькой дочерью.

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