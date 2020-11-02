Депутат Марченко просит Беглова убрать памятник Петру I из Петропавловской крепости

Представляющий Петербург в Государственной думе депутат Евгений Марченко обратился к градоначальнику Александру Беглову с просьбой изучить возможность демонтажа памятника Петру I в Петропавловской крепости и его переноса на другое место.

В соответствующем запросе парламентарий приводит мнение искусствоведа Веры Смирновой, которая считает, что скульптура Михаила Шемякина является "карикатурой на великого человека". Монумент действительно знаменит из-за диспропорциональности форм - чрезмерно длинных пальцев и маленькой головы.

"Прошу вас рассмотреть заявление Веры Смирновой о демонтаже памятника Петру I (скульптор Михаил Шемякин) на территории Петропавловской крепости", - цитирует выдержку из запроса Марченко РИА "Новости".

В свою очередь в Центре им. Шемякина в ответ на замечание Смирновой отметили, что автор, изготавливая памятник, использовал прижизненную маску императора.

"Это не карикатура, это реальные черты лица. Единственное, что он [скульптор] несколько увеличил пропорции самого тела, следуя каноническим модернистским традициям XX века", - приводит ответ центра "Петербургский дневник".

Скульптура, напомним, появилась в Петропавловской крепости летом 1991 года.

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