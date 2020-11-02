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13:51

Жители Шушар через суд добились ликвидации мусорных куч

фото ЗакС политика Жители Шушар через суд добились ликвидации мусорных куч

Петербуржцы, проживающие в Шушарах, на протяжении длительного времени жаловались в различные инстанции на огромные завалы строительного мусора в микрорайоне. Привлечь внимание надзорных ведомств к проблеме помогла городская прокуратура: компания, складировавшая отходы, самостоятельно расчищать их отказывалась.

Прибыв на место, сотрудники прокуратуры изучили навалы из грунта, бетона, пластика, а также кирпича. Мусор размещался на площадке без каких-либо документов. Прокуроры направили в суд документы, подтверждающие претензии местных обитателей.

"В обосновании исковых требований прокурор указал, что на землях общего пользования расположена несанкционированная свалка, отходы сброшены на почву. При этом в нарушение федерального законодательства ответчик обязанность по ликвидации свалки не исполняет", - указывается в сообщении прокуратуры.

На сторону правоохранителей встал Кировский райсуд, однако дело дошло также до Горсуда, который, подтвердил позицию первичной инстанции. 

"Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга", - заключили в ведомстве.

Теперь предприятию придётся ликвидировать свалку.

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