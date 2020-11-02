Путин встретится с Бегловым 3 ноября в Петербурге

Российский глава Владимир Путин намерен приехать в Петербург с деловым визитом во вторник, 3 ноября, информирует РИА "Новости".

На этот же день у президента запланирована встреча с градоначальником Северной столицы Александром Бегловым.

Недавно кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, не конкретизируя дату, что Путин должен в ближайшее время посетить город на Неве.

Известно, что глава государства собирается осмотреть готовность ледокола "Виктор Черномырдин".

Напомним также, в сентябре Беглов пропадал с радаров и вместо него документы подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев, обозначенный как врио губернатора. Тогда пошли слухи о возможной отставке Беглова и о том, что он мог уйти на самоизоляцию перед встречей с Путиным. Позже Беглов объяснил свое исчезновение тем, что повредил "пишущую" руку.

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