Руководство КПРФ заняло сторону Кадырова в его полемике с Жириновским

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил через свой Telegram-канал с принципиальным осуждением недавних заявлений своего коллеги по Госдуме Владимира Жириновского. По мнению коммуниста, его оппонент перешел черту, в общих словах выступив против того, чтобы главы регионов поощряли террористические акты. Впрочем, позиция Жириновского и по другим вопросам, считает Зюганов, неприемлема для системного российского политика.

"Г-н Жириновский же в целях саморекламы нередко грубым образом говорит о людях и явлениях, которые огромное число людей воспринимает как личные и общественные святыни. Мы понимаем представителей различных религий, которые твердо отстаивают свои духовные и нравственные ценности. Глава Чечни верно отмечает, что в России священные писания защищены, глава государства понимает разницу между свободой слова и вседозволенностью, а также, что в нашей стране государственная политика подразумевает мир и межконфессиональное согласие", - написал Зюганов.

По его убеждению, позиция лидера ЛДПР "деструктивна" и достойна "самого жесткого" порицания. Зюганова возмущает также "русофобская" риторика оппонента применительно к белорусским протестам и регулярные нападки на коммунистическую идею и советских правителей.

Напомним, что высказывание Жириновского, без упоминаний фамилий и конкретных персоналий, глава Чечни Рамзан Кадыров, по всей видимости, принял на свой счет и потребовал извинений. Заочному диалогу предшествовало убийство исламистом французского учителя из-за того, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.