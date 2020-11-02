Экс-глава Калининграда Силанов вновь стал вице-премьером областного правительства

Должность вице-премьера правительства Калининградской области досталась экс-главе Калининграда Алексею Силанову, передает "Интерфакс".

"Губернатор Антон Алиханов подписал распоряжение о назначении экс-мэра Силанова в этот понедельник. В должности вице-премьера он будет курировать культуру и туризм, другие вопросы. Окончательно его функционал будет определен в ближайшие дни", - уточнил собеседник агентства.

Силанов уже занимал пост вице-премьера по вопросам социальной политики в период с 2012 по 2016 год.

В октябре управленец по собственному желанию покинул кресло мэра Калининграда: его намерение было связано с изменениями порядка избрания главы города и назначения сити-менеджера.