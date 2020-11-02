В Смольном допускают введение новых ограничений при сохранении роста заболеваемости

Тревожная эпидемиологическая динамика в Петербурге вынуждает чиновников думать о возможности введения более строгих ограничений в обозримой перспективе, пишет "Фонтанка" со ссылкой на замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сарану.

"Если растем, значит, что-то недоработали в плане мероприятий", - гласит один из его тезисов.

При этом чиновник уверен, что введению дополнительных мер безопасности должна предшествовать тщательная калькуляция нагрузки на систему городского здравоохранения. Впрочем, текущие ограничения и меры реагирования на ситуацию с пандемией, по мнению Сараны, вполне отвечают моменту и способны приблизить выход на плато.

"Есть надежда на школьные каникулы. К счастью, дети не болеют или болеют бессимптомно, но являются переносчиками. Если в каникулы люди будут сидеть дома, количество [новых случаев] заболевания все равно уменьшится", - высказался замглавы профильного комитета об одном из таких мероприятий.

По словам Сараны, его коллеги по-прежнему ориентируются на прогноз, согласно которому пик заболеваемости придется на канун Нового года. По расчетам специалистов, в это время в городе будет заражено вирусом порядка 48 тысяч человек, тогда как инфекционных коек для них найдется только 13 тысяч. Отметим, что 2 ноября суточное число подхвативших коронавирус петербуржцев впервые превысило 900 человек.