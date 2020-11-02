Южнокорейские дипломаты передали петербургским врачам продуктовые наборы

Петербургская городская больница №20 (Московский район) приняла гуманитарную помощь от сотрудников южнокорейского консульства, передает пресс-служба Смольного. В присутствии генерального консула Квон Донгсока медицинские работники безвозмездно получили продуктовые наборы, представляющие собой "сухие пайки" быстрого приготовления.

"Наши врачи с первых дней эпидемии круглые сутки находятся на посту. Они спасают жизни, борются за каждого пациента. Добрый поступок корейской стороны подчеркивает, что мы все вместе должны противостоять вызову сегодняшнего дня – коронавирусной инфекции", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Отметим, что нынешний год по случаю 30-летия оформления дипломатических связей между двумя государствами стал годом культурных обменов между РФ и Республикой Корея.

Сегодня, 2 ноября в Петербурге зафиксировали очередной антирекорд: впервые суточное число людей с подтвердившимся коронавирусом перевалило за отметку 900.

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