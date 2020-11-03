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9:27

Le Parisien: Евро-2020 могут полностью перенести в Россию

фото ЗакС политика Le Parisien: Евро-2020 могут полностью перенести в Россию

УЕФА может перенести все матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года на территорию России, пишет Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным издания, в УЕФА опасаются, что из-за пандемии коронавируса невозможно будет провести чемпионат в 12 странах, как это было задумано изначально. Источники утверждают, что Россия рассматривается как основной кандидат на перенос всех матчей первенства, поскольку в стране есть необходимая для этого инфраструктура, созданная к чемпионату мира 2018 года.

Также собесеники издания рассказали, что российская сторона сама предлагала провести чемпионат на территории страны в те сроки, которые планировались изначально: с 12 июня по 12 июля. Издание отмечает, что статистика заболеваемости коронавирусом в России регулярно подвергается сомнению, и это тоже может повлиять на решение УЕФА перенести чемпионат полностью или оставить уже закрепленные за Петербургом матчи первенства.

Чемпионат Европы был перенесен из-за коронавируса на лето 2021 года. Пока планируется, что он пройдет в 12 европейских городах, среди которых – Петербург, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.

При этом ранее британский таблоид The Sun сообщал о вероятности исключения Петербурга из списка принимающих матчи турнира городов. Также сообщалось, что кандидатом на "выбывание" стал Баку: источники Le Parisien тоже говорят о вероятном исключении столицы Азербайджана из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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