Путин направил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и федеральному канцлеру страны Себастиану Курцу в связи с терактом в Вене, сообщили в Кремле.

Путин осудил "это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма" и выразил уверенность в том, что "силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий". Он подтвердил, что Россия готова наращивать взаимодействие с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом. Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Вечером 2 ноября несколько неизвестных устроили серию нападений со стрельбой в Вене. Одного боевика убили силовики, остальным удалось скрыться. Жертвами атаки стали четыре человека, передает РИА "Новости", еще 18 ранены.