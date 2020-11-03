Минимальный размер штрафа в новом КоАП увеличат до 500 рублей

Министр юстиции Константин Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что минимальный размер штрафа в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях составит 500 рублей.

Сейчас минимальный размер штрафа в КоАП – 100-300 рублей. По словам Чуйченко, эти санкции "подлежат изменению", и "теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей". При этом по ряду статей размер штрафов будет уменьшен. В целом проект нового КоАП "гуманизирован" и призван предотвращать нарушение без "карательной функции", отметил министр.

Минюст опубликовал проект нового КоАП в январе. Сначала документ вызвал немало претензий. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал его, заявив, что он "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству", а в "Единой России" увидели в нем ужесточение репрессивных механизмов.

После этого документ стали перерабатывать снова, работа все еще ведется. Ожидается, что новый КоАП вступит в силу с начала 2021 года.