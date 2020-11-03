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12:20

РКН обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить и передавать данные пользователей силовикам

фото ЗакС политика РКН обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить и передавать данные пользователей силовикам

Роскомнадзор внес развлекательные сайты "Пикабу" и "ЯПлакалъ" в реестр организаторов распространения информации, внимание на это обратил проект "Роскомсвобода".

Теперь, согласно закону, эти порталы обязаны хранить на территории России информацию обо всех действиях и взаимодействиях пользователей, всю текстовую, голосовую, иную информацию. изображения, аудио-, видео- и другие виды сообщений. Как и другие участники реестра ОРИ, теперь "Пикабу" и "ЯПлакалъ" должны будут предоставлять всю эту информацию российским спецслужбам по запросу.

"Пикабу" в апреле 2020 года представил отчет о прозрачности, в том числе рассказав о запросах от правоохранителей. Чаще всего портал получал запросы от РКН и МВД. В первом случае от портала требовали заблокировать контент, во втором полицейских интересовала информация о нескольких пользователях. В последнем случае "Пикабу" удовлетворил четыре запроса из восьми.

"ЯПлакалъ" подобных отчетов не публиковал. Серверы обоих порталов расположены в Германии.

фото: лого "Пикабу" / "Википедия"

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