Комздрав рассказал о количестве свободных COVID-коек

В комитете по здравоохранению известили, что на сегодняшний день в городе на Неве для больных коронавирусной инфекцией граждан развёрнуто 7 913 коек, передает пресс-служба Смольного.

Из обозначенного числа свободны 1 475 мест - то есть 18,6%. Всего в Петербурге COVID-заражённых принимают 16 взрослых больниц и две детские.

Среди прочего, 362 койки имеются в Детской больнице № 5 им. Филатова, 250 коек - в Городской психиатрической больнице № 1 им. Кащенко, по 200 коек - в Психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова, а также в Первом меде.

Следует отметить, Петербург вновь побил суточный рекорд по количеству новых заражений коронавирусом - инфекция подтвердилась у 944 человек. Всего заболели свыше 64 тысяч граждан.