Комитет по труду и занятости заказывает календари и блокноты за 197 тысяч рублей

Комитет по труду и занятости населения Петербурга объявил аукцион на поставку блокнотов и календарей с собственным логотипом, следует из информации сайта госзакупок. Максимальная сумма закупки комитета составляет 197 тысяч рублей.

На эти деньги ведомство хочет получить 200 недатированных ежедневников. Они должны быть объемом не менее 130 листов и размеров А5, следует из материалов закупки. Там же сказано, что обложки ежедневников надо сделать из высококачественного кожзаменителя. На них должно быть "блинтовое тиснение или ультрафиолетовая печать", изображение герба Петербурга и надписи "Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга" и "Службе занятости 30 лет".

Календарей на 2021 год комитету надо 400 штук, сказано в документах аукциона. Календари должны быть размера А3 и на пружине. Нанести на них какие-то определенные изображения комитет не просит.

Отметим, в последние два года ведомство не проводило отдельные закупки на ежедневники и календари. При этом, ранее ежегодно тратило на это около 150-160 тысяч рублей.