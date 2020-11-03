ФАС завела дело на "Почту России" из-за надбавок на посылки в труднодоступных регионах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России" из-за дополнительных надбавок за массу посылки при отправлениях в труднодоступных населенных пунктов, сообщается на сайте регулятора.

"Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах", - заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

В августе ФАС направил "Почте России" предупреждение, потребовав обеспечить равные условия оказания услуг почтовой связи по всей стране.

"Почта России" заявила, что на ее бизнес-модель влияет почтовое законодательство России, передает РИА "Новости". В компании подчеркнули, что по закону она обязана оформлять доставку писем и посылок в любую точку страны, и решает эту проблему без государственных субсидий.