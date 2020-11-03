Бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев стал гендиректором "Стройтрансгаза"

Экс-вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев получил пост генерального директора АО "Стройтрансгаз": соответствующее решение было принято в ходе последнего собрания совета директоров компании, о чем рассказывает её пресс-служба.

Бывший глава "Стройтрансгаза" Игорь Забиран теперь стал заместителем Лавленцева.

В августе, напомним, некогда вице-губернатор вошёл в число владельцев компании, при этом основной пакет акций по-прежнему остался у структуры бизнесмена Геннадия Тимченко "Волга груп".

Добавим, в 2013-2014 годах Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Северной столицы и курировал сферу городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергетики.

В 2015 году он стал главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента России.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.